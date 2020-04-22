Dev liglerde son durum

Almanya Bundesliga

Ligde başta Bayern Münik olmak üzere birçok takım,küçük gruplar halinde idmanlarına başladı. Almanya Kulüpler Birliği son durumla ilgili Bundesliga yönetimiyle sürekli temas halinde. Tüm planlar, karşılaşmaların seyircisiz olarak 9 Mayıs Cumartesi günü başlaması yolunda yapıldı.

İngiltere Premier Lig

Dünyada futbol ligleri kategorisinde 1 numara olan İngiltere Premier Lig’de yeniden maçların Haziran ayı başında başlaması planlanıyor. Bu doğrultuda bir çok önleminde masaya yatırıldığı belirtildi. Salgının durumuna göre Mayıs ayında karar verilme olasılığı oldukça yüksek.

İtalya Serie A

Çizme’de tarih konusunda bir netlik yok. Ancak salgından çok etkilenen İtalyanlar’ın amacı ne olursa olsun sezonu tamamlamak. Planlanan tarih Mayıs ortası ve 2021’e kadar tüm maçların seyircisiz olması. Ancak bazı kulüplerin, onay verilse bile bu sezon sahaya çıkmayacağı konuşuluyor.

İspanya La Liga

Salgın nedeniyle diğer büyük liglerde olduğu gibi futbolun durduğu İspanya’da La Liga’nın yeniden başlaması için öngörülen tarihin 6 Haziran olduğu bildirildi. Henüz net bir tarih burada da ortaya konmazken, takımların idmanlarına başlaması için 4 Mayıs tarihi gündeme geldi.

Fransa Ligue 1

Fransa Profesyonel Futbol Ligi toplantısında sezonun geleceği ele alınmıştı. Hedef, Ligue 1’i 17 Haziran’da başlatmak ve 25 Temmuz’a kadar da bitirmek. Kulüplerin ekonomik anlamda büyük yara alacaklarının farkında olan Fransızlar da seyircisiz olarak sezonu tamamlamayı hedefliyor.