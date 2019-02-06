Dev koçlar, eski takımlarına karşı: David Blatt & Ioannis Sfairopoulos

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç dönemi önemli koçlar için oldukça özel bir mücadeleye sahne olacak.

Olympiacos'un başantrenörü konumundaki David Blatt, kendisine EuroLeague efsaneleri arasında yer kazandıran Maccabi Tel Aviv'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Maccabi Tel Aviv'in şimdiki başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise iki kez EuroLeague Finali'ne çıkartmayı başardığı Olympiacos'a rakip olacak.

Ligin ilk yarısındaki maçta Sfairopoulos, henüz Maccabi Tel Aviv'in başına geçmediği için iki isim karşı karşıya gelememişti.

David Blatt koçluk kariyerinde Maccabi Tel Aviv'de 3 sezon yardımcı antrenör, 6 sezon ise başantrenör olarak görev yapmıştı. Blatt, 2014'te EuroLeague'in en özel şampiyonluklarından birini İsrail ekibiyle yaşayıp NBA'de Cleveland Cavaliers'ın başına geçmişti.

Ioannis Sfairopoulos ise 3 sezon yardımcı antrenör, 4 sezon başantrenör olarak Olympiacos'ta görev yaptı. Başantrenörlük döneminde takımına iki kez EuroLeague Finali oynatmayı başardı.

İki isimden Sfairopoulos, Olympiacos'un başında David Blatt ise Darüşşafaka'nın başındayken oynanan EuroLeague maçının sonunda ufak bir tartışma yaşanmıştı.