Dev kapışma tek maç! Hollanda - Almanya

Euro 2020 elemelerine iyi bir başlangıç yapan antrenör Ronald Koeman’ın ekibi, evinde beklendiği gibi Belarus karşısında 4 gollü rahat bir galibiyete imza attı. Uluslar Ligi’nde sahasında Almanya’nın yanı sıra Fransa’yı deviren Hollanda, son dönemde sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Son sekiz maçlık periyotta evlerinde sadece 2018 Dünya Kupası elemelerinde Fransa’ya kaybettiler.

Portakalların kadrosuna baktığımızda daha önce Beşiktaş’ta forma giymiş olan Babel’in yanı sıra Van Dijk, Depay, de Jong, Wijnaldum ve Strootman dikkati çeken isimler.

2018 Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayan ve Uluslar Ligi’nde küme düşen Almanya’da bu başarısız sonuçların ardından kadroda köklü değişiklikler yaşandı ve Panzerlerde, 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyunculardan sadece 3’ü bu maç için açıklanan kadroda yer alabildi. Özellikle Uluslar Ligi’nde grubu sonuncu tamamladıktan sonraki süreçte açıklama yapan antrenör Löw, açıklamasında “kimin oynadığının önemi yok, önemli olan bizim oyunumuzu biraz değiştirecek olmamız” diye belirterek bu kadro değişikliklerinin sinyalini vermişti.

Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng gibi isimlere artık kadroda olmayacakları açıklanırken; Klostermann, Eggestein, Stark gibi yeni isimlerin yanı sıra Havertz, Tah, Kehrer, Schulz, Gnabry ve Halstenberg gibi oyuncuların bundan sonraki yıllarda kadroda sık sık görülmesi bekleniyor. Mevcut kadronun en tecrübeli isimleri olarak da Neuer ile birlikte İlkay Gündoğan olarak göze çarpıyor.

Kesin olan bir şey var ki, her değişim sonrası istenilen seviyeye gelinmesi için mutlaka belli bir süreye ihtiyaç vardır. Almanya’nın son olarak Sırbistan ile evinde oynadığı hazırlık maçı da bunu gösterdi. Bireysel anlamda yetenekli isimler olsalar da Euro 2020 elemelerini çok daha rahat geçemeyebilirler.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

· Hollanda evinde oynadığı son 8 resmi maçın 7’sini kazandı. (MS 1)

· İki ekibin oynadığı son 6 maçın 5’i 2,5 gol Üstü sonuçlandı. (2,5 Gol Üstü)

· Hollanda’nın oynadığı son 7 maçın 5’i 2,5 Gol Üstü sonuçlandı. (2,5 Gol Üstü)

· Almanya, Dünya Kupası sonrasında oynadığı 7 maçın sadece 2’sini kazanabildi. (ÇŞ 1X)

MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİ MUTLAK FAVORİ DİYOR!

Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanacak müsabakada Misli.com üyelerinin öncelikli tercihi maçta en azından 3 gol olur diyerek, 1.50’lik oranıyla 2.5 Gol Üstü. Sonrasında ise taraf seçiminde Misli.com üyeleri 2.20’lik Hollanda ve 2.40’lık Almanya galibiyetlerine kuponlarda eşit şekilde şans vermiş.

MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR NE DİYOR?

Euro 2020 elemelerinde Hollanda ile Almanya grubunun iki ağır favorisi. Hollanda elemelere Belarus galibiyetiyle başladı. Adeta maça 1-0 önde giren Portakallar maçı çok rahat oyunla 4-0 kazandı. Almanya son olarak hazırlık maçında Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı. Panzerlerin maç içindeki oyununu beğendim. Gençleştirilen kadronun zamanla daha iyi olabilecek potansiyeli var. Sane ile Reus'un performansı dikkat çekici oldu. İki kaliteli takımın maçında karşılıklı goller bekliyorum. TEK MAÇ'ta 2.5 gol üstü mantıklı.