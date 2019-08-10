Dev kapışma Gaziantep’te başlayacak...

İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği organizasyon, 26 Eylül’de Gaziantep’te oynanacak. Mücadele Şahinbey Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak. Ataman önderliğindeki Efes ile Obradovic’li Fenerbahçe, geçen sezon 9 Süper Lig, 3 Euroleague ve 1’er kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere 14 kez karşı karşıya geldi. Anadolu Efes sahadan 8 kez galip ayrılırken Fenerbahçe Beko ise rakibine 6 kez üstünlük sağlamıştı. Lacivert-Beyazlılar, Euroleague’de Fenerbahçe’yi yenip adını finale yazdırırken, ligde şampiyonluğa uzandı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. Kanarya ise Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmıştı.