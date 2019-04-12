Dev finale az kaldı! İşte merak edilenler...

1907 Fenerbahçe Espor ve Bahçeşehir SuperMassive, 2019 VFŞL Kış Mevsimi Finali’de karşı karşıya gelecek.

1907 Fenerbahçe Espor mevsim öncesinde kadrosunda radikal değişikliklere gitti. 2018 Yaz Mevsimi’nde mücadele eden beşli ile yollar ayrıldı. Japone kadroya yeniden, bu defa takım kaptanı olarak, dahil oldu. Ruin, Kirei, Bolulu ve Hades ekibin geri kalanını oluşturdu. Bu beşlinin zirvede yer almasını ya da şampiyonluk iddiası taşımasını çok az insan tahmin edebildi. Ne var ki FB herkesi şaşırttı. Turkinator’un koç pozisyonuna gelmesiyle 17-0’lık bir galibiyet serisi yakalayan ekip rahat bir biçimde KMF’nin yolunu tuttu.

Bahçeşehir SuperMassive, Worlds 2018’in ardından kadrosunun yerli çekirdeğini korudu.GBM ve SnowFlower ile yollar ayrılırken yerlerine Frozen ve Wolf getirildi. Kurulan kadronun ligi rahatlıkla domine edeceği düşünülse de rakipleri SUP’un beklediğinden daha dişli çıktı. Takım lig aşaması boyunca 1907 Fenerbahçe Espor karşısında galibiyet alamadı. Yarı finaldeyse Royal Youth karşısına çıkan Bahçeşehir SuperMassive, KMF biletine 5 maçlık uzun ve zorlu bir serinin ardından ulaşabildi.

Bahçeşehir SuperMassive üç sezondur KMF şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor. Takım üst üste dördüncü KMF şampiyonluğu için Vadi’de olacak. 1907 Fenerbahçe Espor ise ilk KMF şampiyonluğunun peşine düşecek.

Etkinlik saati

Etkinlik başlangıcı: 10.00

Kapı açılış saati: 13.00

Yayın başlangıç saati: 13.00

Final serisi başlangıcı: 14.00

Biletler nereden alınıyor?

Tabii ki olacak! Sahne’nin bulunduğu Watergarden’ın en üst katı 13 Nisan günü capcanlı olacak! İsteyen herkes herhangi bir ücret ödemeden Sahne çevresindeki alanda gerçekleşecek tüm etkinliklere katılabilir!

KMF günü bizi orada sabahtan akşama kadar League of Legends ve esporla dolu bir gün bekliyor.

Sahne çevresinde kurulacak alanlarda LoL temalı aktiviteler, VFŞL sponsorlarının KMF’ye özel etkinlikleri, cosplayerlar, finalist takımların ürünlerini satın alabileceğiniz standlar, gün boyunca hizmet verecek yiyecek ve içecek seçenekleri alanda olacak. Yine gün boyunca KMF’ye katılan ünlü yayıncılarla da tanışıp, fotoğraf çektirebileceksiniz. Bu arada, üzerinde ligde şimdiye kadar şampiyon olmuş tüm takımların adı kazılı Şampiyonluk Kupası saat 12.30'a kadar bu alanda sergilenecek.

Ayrıca sahnede mücadele edecek takımların sporcuları, finalin ardından etkinlik alanında hazırlanan özel bölümde sizlerle tanışıp fotoğraf ve imza verecek. Bu etkinliklerin tamamına ister biletli, ister biletsiz herkes katılabilecek!