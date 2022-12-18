2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşılaşacak.





Fransa cephesinde şok

arı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Lionel Messi'li Arjantin, kupanın sürpriz ekibi Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa ile finalde kozlarını paylaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak dev kapışma öncesi Fransa cephesinde şok bir olay yaşandı.

Finalde oynayabileceği iddia edilmişti

İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın bugünkü final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürülmüştü. Bu iddialar, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.





'İlgilenmiyorum' paylaşımı şok etti

34 yaşındaki yıldız forvet, bu tür söylentiler üzerine Instagram'da bir paylaşımda bulundu ve açık bir şekilde çıkan haberlere yönelik "İlgilenmiyorum" ifadesini kullanmıştı.





Macron'dan Benzema'ya final daveti

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak turnuva başlamadan sakatlığı nedeniyle Katar'dan ayrılan Karim Benzema, Emmanuel Macron tarafından finali izlemek üzere maça davet edildi.

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Cumhurbaşkanının teklifini reddetti

Fakat Karim Benzema, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022 Dünya Kupası Finali için yaptığı teklifi kabul etmedi.

Birçok isim Macron'un teklifini kabul etmedi

Emmanuel Macron'un Dünya Kupası'nda Arjantin'le oynanacak dev finale özel uçağı ile gitmek için ünlü isimlere teklifler yaptığı ortaya çıktı. ESPN'in haberine göre; Laurent Blanc, Zinedine Zidane, Lucas Hernandez ve Michel Platini'nin de Emmanuel Macron'un teklifini reddettiği kaydedildi.





Pogba, Kante, Nkunku gibi isimler Macron'la gidecek

Dünya Kupası'nda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Paul Pogba, N'Golo Kante, Christopher Nkunku ve Presnel Kimpembe'nin ise Emmanuel Macron'un uçağı ile Katar'a gideceği aktarıldı. Eski milli futbolcu Alain Giresse'nin de Katar'da yer alacak bir başka isim olacağı belirtildi.