Dev Dünya Kupası finali öncesi Karim Benzema'dan şok! Teklifi reddetti
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştığı final öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Kadroda yer almasına ve idmanlara çıkmasına rağmen Katar'a gitmeyen Benzema'dan şok bir tepki geldi. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşılaşacak.
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Fransa cephesinde şok
arı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Lionel Messi'li Arjantin, kupanın sürpriz ekibi Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa ile finalde kozlarını paylaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak dev kapışma öncesi Fransa cephesinde şok bir olay yaşandı.
Finalde oynayabileceği iddia edilmişti
İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın bugünkü final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürülmüştü. Bu iddialar, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.
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'İlgilenmiyorum' paylaşımı şok etti
34 yaşındaki yıldız forvet, bu tür söylentiler üzerine Instagram'da bir paylaşımda bulundu ve açık bir şekilde çıkan haberlere yönelik "İlgilenmiyorum" ifadesini kullanmıştı.
https://www.instagram.com/p/CmPcqt2LVOM/
Macron'dan Benzema'ya final daveti
Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak turnuva başlamadan sakatlığı nedeniyle Katar'dan ayrılan Karim Benzema, Emmanuel Macron tarafından finali izlemek üzere maça davet edildi.
Cumhurbaşkanının teklifini reddetti
Fakat Karim Benzema, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022 Dünya Kupası Finali için yaptığı teklifi kabul etmedi.
Birçok isim Macron'un teklifini kabul etmedi
Emmanuel Macron'un Dünya Kupası'nda Arjantin'le oynanacak dev finale özel uçağı ile gitmek için ünlü isimlere teklifler yaptığı ortaya çıktı. ESPN'in haberine göre; Laurent Blanc, Zinedine Zidane, Lucas Hernandez ve Michel Platini'nin de Emmanuel Macron'un teklifini reddettiği kaydedildi.
Pogba, Kante, Nkunku gibi isimler Macron'la gidecek
Dünya Kupası'nda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Paul Pogba, N'Golo Kante, Christopher Nkunku ve Presnel Kimpembe'nin ise Emmanuel Macron'un uçağı ile Katar'a gideceği aktarıldı. Eski milli futbolcu Alain Giresse'nin de Katar'da yer alacak bir başka isim olacağı belirtildi.