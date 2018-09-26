Dev derbinin yorumları

Sosyal medya hesaplarından #shellhelix etiketiyle takımlarına olan tutkuları ve yola çıkış hikayelerini paylaşan okurlarımız arasından Fanatik yazı işlerinin seçtiği 11 şanslı kişi derbiyi yerinde analiz etti.

Akın Palak

Maç öncesi yazarlarla yaptığımız samimi muhabbet, yediğimiz yemek kadar keyif vermeyen maç oldu. Taraftar olarak bu sezon yeri geliyor üzülüyoruz yeri geliyor daha çok üzülüyoruz. Derbi diye ayrı bir motive olmadım maça çünkü Fenerbahçe için bütün maçlar derbi derecesinde zor geçiyor. Hasan Ali sahanın en iyisiydi. Hepimizi şaşırttığı için minnettarız kendisine. Oyun yok, hırs yok, kalite yok, yıldız yok, keyif yok. Böyle olunca da galibiyet yok. Ali Koç başkanın dediği gibi "sabırlı" olacağız.

Mert Baysal

Beşiktaş için rakibin durumu ne olursa olsun Kadıköy’den puan çıkarmak başarı sayılırken Fenerbahçe için ise kabul edilebilir durumların başında geleneğin sürdürülmesi ve biraz da olsa zaman kazanmak gösterilebilir. Ancak birer puana razı olunan maçtan sonra hemfikir olduğumuz bir nokta var. Hasan Ali’nin performansı büyüleyiciydi. Bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi daha hikayeleriyle tarihte yerini aldı. İyi ki varsın rekabet, çok yaşa Fenerbahçe.

Perihan Kobakçam

Oyuncuları henüz kaynaşamamış, hücumda aksayan, savunmada boşluklar bırakan, pas hataları ile kahreden bir Fenerbahçe ve hayli zayıf yakaladığı rakibine karşı çekingen oynayan, tek golü de hücumla değil, Şener’in yarattığı saçma taçtan gelen top ile bulan bir Beşiktaş. Saraçoğlu’nda bol gollü, yüksek tempolu bir derbi maç oynanmadı, Andre Ayew’in Hasan Ali’nin piyango gibi pasıyla attığı golden 1 puanı kurtardı Fenerbahçe, ama önümüzdeki fikstürlere bakınca, hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi için ciddi önlemler şart.

Halil Umutlu

Dünkü Fenerbahçe Beşiktaş maçı bir önceki Kadıköy derbisinin olaylı bitmesinden dolayı merakla bekleniyordu. Maçın adamı bana göre de Hasan Ali Kaldırım’dı. Temennimiz bu performansını koruyup ileriye taşıması olacak. Beşiktaş’ta Quresma bekleneni karşılayamadı. Çok daha etkili olacağını düşünüyordum. Babel kişisel becerisi ile takımına 1 puan getirmeyi başardı. Buna rağmen Beşiktaş taraftarının bu skordan memnun olduğunu hiç sanmıyorum. Fener’in bu kadar kötü olduğu bir dönemde, işte bu sefer olacak diye büyük ümitle gelen Beşiktaş taraftarı Ayew’in golünden sonra yine hüsrana uğradı. Fenerbahçe takımı ise hâlâ toparlanmaya çalışan bir takım görüntüsü çiziyor. Hakemin yönetimine baktığımda, verdiği 3 karar dışında beni rahatsız eden bir şey olmadı. Bana göre geçen seneki olaylı maçtan sonra bu senenin kazananı "SAĞDUYU" olmuştur. Fenerbahçe'yi bu haliyle bile yenemeyen Beşiktaş'ın da Avrupa da şansını çok görmüyorum maalesef.

Hatice Umutlu

Bu sezon durumu kötü olan Fenerbahçe, Beşiktaş ile olan maçında daha istikrarlı oynadı fakat beraberliği yakalayabildi. Derbi maçlarında daha istikrarlı olan Fenerbahçe beklenen performansı yine de sergileyemedi. Fenerbahçe’nin radikal bir değişiklik yapması gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda daha güçlü bir Fenerbahçe görmek istiyoruz.

Erhan Yel

Merhaba Değerli Fanatik Ailesi, bizlere yaşatmış olduğunuz güzel duygular için öncelikle çok teşekkür ederiz. Büyük heyecanla beklediğimiz bu müthiş derbi için heyecanımıza heyecan kattınız. Her şey çok güzeldi, olağanüstü bir atmosfer vardı. Her şey için teşekkür ederiz.

Doğan Serkan Ergül

Öncelikle çok güzel bir organizasyon eşliğinde başlayan bir derbi günü oldu. Keyifli, eğlenceli, unutulmaz bir gündü. Derbiye geldiğimizde ise yıllardır süren Kadıköy’de kazanma alışkanlığımızın bu yıl da süreceğinden hiç şüphem yoktu. Kadromuzun yeni yapılanması hoca değişikliği sezona kötü başlayan Fenerbahçe için bu maç yeni bir başlangıçtı. Maça da çok iyi başlayan bir Fenerbahçe vardı. 4 net gol pozisyonunu gole çeviremedik ve ilk yarı mağlup kapattık. İkinci yarı da etkili ataklar karşında beraberliği yakaladık, neticesinde kendi evimizde kazanacağımız bir maçtan muhteşem taraftarımız önünde beraberlik ile ayrıldık.

Tolga Sezgin

Biraz daha sabır… Fenerbahçe adına ümit veren bir maçtı. Sahada koşan Fenerbahçe’yi sonunda görebildik ama Fenerbahçe’nin daha fazla ileri uçta sonuç odaklı olması gerektiğini düşünenlerdenim. Daha fazla şut atmak gerekiyor. Saha içinde kavga yoktu fakat Caner maç sonrası gereksiz bir kırmızı kart gördü. Maalesef aynı olaylara hep belirli kişiler ısrarla devam ediyor. Maç sonrası Caner’in itirazları dışında 2 takımda güzel maç çıkarttı tebrikler.

Yusuf Gürler

Fenerbahçe ilk yarıya taraftarın istediği bir takım görüntüsü verdi. Özellikle Hasan Ali Kaldırım üstün gayreti 1-2 gol ile süsleyebilirdi. Maçın ilk yarısında yüzde 100 gol pozisyonlarından faydalanamadı. Kalemize de rakibi yaklaştırmadık ve bu sezonun hastalığı olan kaleyi ilk tutan şut gol oldu. İkinci yarı Fenerbahçe beraberlik golünden sonra tekrar ilk yarıdaki gibi baskı kurdu. Mutlak gol pozisyonlarını Eljif Elmas ve Valbuena ile yakalasak da skoru değiştiremedik. Galatasaray ve Başakşehir’in puan kaybettiği haftada gelenek bozulmadı, Fenerbahçe de puan kaybetti.

Samet Şener

Şenol hocanın Kadıköy korkusu sürüyor. Kadrosu daha kaliteli olan takım Beşiktaş'tı ancak oyun kalitesi olarak maçın büyük çoğunluğunda Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Babel de kalitesiyle golünü attı. Fenerbahçe özellikle 1-1den sonra 3’e 2 gelinen Valbuena'nın kaçırdığı, Eljif'in yanlış tercihiyle maçı berabere bitirdi. Fair-Play adına da Gökhan'ın kendisinden taca çıkan topu hakeme söylemesi önemliydi. Her ne kadar hakem Beşiktaş’a kullandırtsa da tacı Gökhan'ın hareketini tebrik ediyorum. Ali Koç'un istediği ruh değişimi oturmuş gibi kaos futbolu yoktu. Uzun bir aradan sonra FB-BJK maçında futbol adına konuşabiliyoruz. Biraz daha sabır, ÇOK YAKINDA GÜNEŞLİ GÜNLER...

Yiğithan Çolakoğlu

Maça çok istekli ve arzulu başlayan bir Fenerbahçe vardı. Geçtiğimiz maçların aksine ilk defa futbolcuların kazanma arzusu ve isteği sahaya yansımıştı. Yakaladığımız çok sayıdaki fırsatı değerlendiremedik ve bireysel beceriden bir gol yedik. 2. yarıda golü bulduktan sonra çok net 2 fırsatı değerlendiremedik. Bireysel olarak futbolcuları değerlendirmektense takımın, teknik ekibin ve yönetimin bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir sezondayız. Fenerbahçe çehre değiştiriyor ve bu bugünden yarına olacak bir süreç değil, sabırlı bir şekilde takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Benim bu yolun sonunda mutluluğa ulaşacağımıza dair inancım ve güvenin tam. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için Fanatik Gazetesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca hep hatırlayacağım bir gün olarak kalacak.