Dev derbinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'in 23.haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe 1.85 oranı ile favori gözükürken Galatasaray'a 2.95 galibiyet oranına sahip. Maçın beraberlik oranı ise 3.10 olarak gerçekleşti.

Maçın 2.5 üst oranı 1,58 olarak belirlenirken 2.5 alt oranı 1,90 olarak açıklandı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının oranları da belli oldu

23.haftada oynanacak bir başka önemli maçta Beşiktaş - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu maçın iddaa oranları ise şöyle belirlendi. Beşiktaş'a 1.90 galibiyet oranı açılırken 3.20 beraberlik oranı ve Trabzonspor galibiyeti için 2.75 oran duyuruldu.



