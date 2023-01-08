Süper Lig 'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe , sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti.





TRİBÜNDE 50 BİN KİŞİ

Bir tarafta sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtarak şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteren Fenerbahçe vardı, diğer tarafta ise Mauro Icardi, Dries Mertens ve Juan Mata gibi süperstarları renklerine bağlayarak ligin en iddialı kadrosuna sahip Galatasaray bulunuyordu. Kadıköy'deki mücadeleye Sarı-Lacivertli taraftarlar beklenildiği gibi akın etti, karşılaşma kapalı gişe oynandı ve yaklaşık 50 bin kişi tribünden Kanarya'yı destekledi.

DERBİDE AÇILIŞI OLIVIERA YAPTI

Dev maçın ilk golü 32. dakikada geldi. Galatasaray'ın Dries Mertens ile sol kanattan kullandığı korneri ön direkte Bright Osayi-Samuel, uzaklaştırırken arka direkte dönen topa Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruş, Sarı-Kırmızılıları öne geçirdi.





78’DE FARK 2’YE ÇIKTI

Galatasaray'da 78. dakikada savunma arkasına atılan topta ilk anda kontrolü gerçekleştiremeyen Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'nin pasında Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı

90+10’DA ICARDI SAHNEDE

90+10. dakikada Serdar Dursun'un hatalı pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı ve dev derbinin skorunu belirleyen isim oldu.





DERBİ SONUNDA SAHADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Galatasaray’ın 3-0 kazandığı maçın sonunda Kadıköy’de sahada ilginç bir görüntü meydana geldi. İki takım da orta sahaya yakın bölgelerde yuvarlak oluşturdu.

DERBİ ZAFERİNİ SAHADA KUTLADILAR

2023 yılının ilk derbisini kazanmak hem de ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e çıkartmak Galatasaray için çifte zafer oldu. Oyuncular da 3-0'lık tarihi galibiyeti son düdüklü birlikte Kadıköy'de orta sahaya yakın bir yerde toplanarak sarmaş dolaş şekilde sevinçle kutladı.

FENERBAHÇE DE SAHADA YUVARLAK OLUŞTURDU

Fenerbahçeli futbolcular da Galatasaraylı futbolcular gibi sahada bir yuvarlak oluşturdu. Jorge Jesus, futbolcu yumağının ortasında girip bir konuşma yaparak takımını teselli etti ve moral verdi.

KONUŞMA SONRASI SOYUNMA ODASINA

Oyuncularıyla kısa bir konuşma yapan Jorge Jesus, daha sonra takımıyla birlikte soyunma odasına yöneldi.