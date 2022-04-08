Dev Derbide ÇILGIN ORANLAR misli.com’da!

Misli.com; taraf bahsi, alt-üst, karşılıklı gol, toplam gol gibi en popüler bahis türlerinde daha yüksek oranlarla bahisseverlere ekstra kazanç imkânı sunacak.

Ev sahibi Fenerbahçe ’nin galibiyet oranı 1.76 yerine misli.com’da 1.94, beraberlik oranı 3.30 yerine 3.62, Galatasaray ’ın galibiyet oranı ise 3.35 yerine 3.67.

Derbinin dikkat çeken istatistiklerine baktığımızda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 derbinin 12'si 2,5 alt bitti. Misli.com’da dev derbi için 2.5 alt oranı 1.82 yerine 1.97. Bir diğer dikkat çeken istatistik ise Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 lig maçının 9’unun ilk yarı berabere bitmesi. İlk yarı beraberlik oranı 2.07 yerine misli.com’da tam 2.28.

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