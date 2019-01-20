Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, sahasında ağıladığı Fenerbahçe Opet'i 25-20, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe'yle ligde oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Vakıfbank: Kelsey 11, Kübra 6, Cansu 2, Zhu 17, Zehra 8, Lonneke 14, Gizem (L), Buket, Ayça (L)
Fenerbahçe: Bricio 13, Bahar 9, Vargas 19, Fatma 2, Eda 7, Ana 4, Melis (L), Damla, Polen, Sıla
Setler: 25-20, 25-23, 25-23
Süre: 82 dakika (25', 28', 29')
İHA