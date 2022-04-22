Dev avcısı Pohjanpalo

Rizespor’un zorlu maçta en büyük kozu, Fin forveti olacak. Pohjanpalo, bu sezon ligde 14 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, büyüklerin ise adeta kâbusu oldu. Pohjanpalo, Galatasaray ’a karşı çıktığı 2 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Rize’de oynanan Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparak takımına bu sezonki en önemli galibiyetlerinden birini kazandırdı. Fin forvet, yine evlerinde çıktıkları ve 2-2 sona eren Beşiktaş mücadelesinde de 2 kez ağları havalandırdı. Bu sezon büyüklerden sadece Fenerbahçe karşısında skor katkısı sağlayamayan Pohjanpalo, bu akşam da Sarı- Lacivertliler’i gözüne kestirdi.