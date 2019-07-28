Destici’den Eskişehirspor’a forma desteği

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a destek amacıyla 41 forma satın aldı.

BBP’den yapılan açıklamaya göre, Destici, Eskişehirspor’a destek için başlatılan "26 Saatte 26 Bin Forma" kampanyasının canlı yayınına katıldı.

Eskişehirspor’un yerinin Süper Lig olduğunu belirten Destici, "İnanıyorum ki Eskişehirspor hak ettiği lige en kısa zaman da gelecektir. Her zaman Eskişehirspor’un yanındayım. Bugün de 41 kere maşallah diyerek 41 forma alıyorum." açıklamasında bulundu.

AA