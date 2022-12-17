Deschamps: Messi artık daha özgür
Fransa ile Arjantin, 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Fransızlar, rakibini 4-3 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Bu kez Tangocular'la finalde karşılaşacak Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, Lionel Messi ile ilgili konuştu.
Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşılaşacak. Her iki ülkenin de tarihte ikişer şampiyonlukları var. Kupayı kazanan, formasının üzerine bir yıldız daha ekleyecek. Dev maç öncesi Fransa teknik direktörü Didier Deschamps Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.
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'Onu durdurmayı zorlaştırıyor'
Deschamps, "4 yıl önce Messi, daha çok sağ tarafta ve sahte 9 numara gibi oynuyordu. Ancak burada bir oyun kurucu gibi ve sahada çok daha fazla özgürlüğe sahip. Bu da onu durdurmayı bir hayli zorlaştırıyor" diye konuştu. Bu arada önceki günkü idmana katılmayan Messi'nin önemli bir sorununu olmadığı bildirildi.