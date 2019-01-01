Sarp Levendoğlu ile iki yıldır beraberlik yaşayan Derya Şensoy, Instagram hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımı ile aşklarının daha uzun yıllar süreceğinin müjdesini verdi.

Şensoy, Levendoğlu ile gülerken görüldükleri fotoğrafa, "2019'um… 2029..2039..2049..2059 Sarp Levendoğlu mutlu yıllar" notunu düştü.

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile meslektaşı olan Birce Akalay 2.5 yıllık evliliklerini 2017'nin Ocak ayında sonlandırmıştı.

Bu boşanmaya Sarp Levendoğlu'nun evliyken Datça'da yine oyuncu olan bir kadınla yaptığı tatilin sebep olduğu söylenmişti. Bu kadının Derya Şensoy olduğu da kısa süre sonra ortaya çıkmıştı.

Derya Şensoy, bu evliliğin kendi yüzünden bitmediğini söylemişti.