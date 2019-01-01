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  • Derya Şensoy'dan aşk paylaşımı: Nice 2059'lara!

Derya Şensoy'dan aşk paylaşımı: Nice 2059'lara!

Uzun süredir Sarp Levendoğlu ile aşk yaşayan Derya Şensoy, yeni yılı Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak kutladı. Şensoy, "2019'um, 2059'um" notuyla paylaştığı fotoğrafla adeta aşkına ömür biçti.

01 Ocak 2019, Salı 17:20
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Derya Şensoy'dan aşk paylaşımı: Nice 2059'lara!

Sarp Levendoğlu ile iki yıldır beraberlik yaşayan Derya Şensoy, Instagram hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımı ile aşklarının daha uzun yıllar süreceğinin müjdesini verdi.

Şensoy, Levendoğlu ile gülerken görüldükleri fotoğrafa, "2019'um… 2029..2039..2049..2059 Sarp Levendoğlu mutlu yıllar" notunu düştü.

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile meslektaşı olan Birce Akalay 2.5 yıllık evliliklerini 2017'nin Ocak ayında sonlandırmıştı.  

Bu boşanmaya Sarp Levendoğlu'nun evliyken Datça'da yine oyuncu olan bir kadınla yaptığı tatilin sebep olduğu söylenmişti. Bu kadının Derya Şensoy olduğu da kısa süre sonra ortaya çıkmıştı.

Derya Şensoy, bu evliliğin kendi yüzünden bitmediğini söylemişti.

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