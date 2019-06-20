Derya Nur Karaduman ve Zozan Akar yarı finalde
İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonasında Kadınlarda ; 40 kg Zozan AKAR Çeyrek Finalde Belarus rakibi Alina Kurylenka'yı (6-6) son 4'lük puanlarıyla yenerek yarıfinale yükseldi Güreşçimiz yarıfinalde İtalyan Michela Chessa ile karşılaşacak
İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonasında Kadınlarda ; 40 kg Zozan AKAR Çeyrek Finalde Belarus rakibi Alina Kurylenka'yı (6-6) son 4'lük puanlarıyla yenerek yarıfinale yükseldi Güreşçimiz yarıfinalde İtalyan Michela Chessa ile karşılaşacak
61 kg Derya Nur KARADUMAN ilk turda Belarus rakibi Natalia Darashkevich'i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko'yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarıfinale yükseldi Güreşçimiz yarıfinalde Rus rakibi Tatiana Kabanova ile karşılaşacak
46 kg Nazar KAYA Romen Geogiana Antuca'ya (6-2) yenildi. Repesajı bekleyecek.
53 kg Melda DERNEKÇİ Ukraynalı Naralia Klıvchutska'ya yenildi ve elendi
69 kg Melisa SARITAÇ Ukraynalı Yulia Kukharuk'a (2-0) yenildi ve elendi.
NAZAR BATIR BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK
Akşam seansında 73 kg Nazar BATIR repesajdan gelen rakibi Romen Maria Cristina Rosioru ile Bronz madalya için karşılaşacak..