Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen, Salda Gölü’nde 26 Ekim 2018’de tatlı su paletsiz değişken ağırlıkla dalış rekorunu kırdı. Rekorun ardından Derya Can, 24 Kasım’da aynı yerde 68 metreye dalarak Ercümen’in rekorunu kırmış oldu. Ercümen, kendi rekorunu geride bırakan Derya Can’ın dalışının etik olmadığını açıklamıştı. Ercümen’in yaptığı açıklama sonrasında Derya Can Göçen’in sosyal medyadan kendisine ağır eleştriler yönelttiğini iddia ederek, mahkemeye başvurdu ve mahkeme birer aylık tedbir kararı almıştı.

Dünya Şampiyonu iki sporcunun mahkemelik olmasının ardından Derya Can Göçen’in avukatlarından da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Sporcu müvekkilimiz Derya CAN hakkında 03.01.2019 tarihinde bir kısım basın yayın organlarında yer alan haberler sebebi ile kamuoyunun tarafsız ve belgelere dayalı olarak bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Müvekkilimiz Derya CAN’ın başvurusu üzerine Şahika ERCÜMEN aleyhine, Çanakkale Aile Mahkemesi’nin 28.12.2018 tarih ve 2018/772 D.İş ve 2018/772 Karar sayılı ilamı ile müvekkilimiz Derya CAN’a şiddet uygulayan Şahika ERCÜMEN’in;

1- Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

2- Müvekkilimizi iletişim araçları vs surette rahatsız etmemesine,

İlişkin KORUMA KARARI verilmiştir. Söz konusu koruma kararı, işbu basın açıklamamız tarihi itibariyle hali hazırda devam etmektedir.

Müvekkilimiz, bu aşamaya kadar serbest dalış sporunda birçok disiplinde ülkemizi dünyada başarı ile temsil etmiştir. Keza birçok disiplinde Türkiye ve dünya rekorlarının hali hazırdaki sahibidir.

Müvekkilimizin haber içeriğinde yer alan rekor denemelerinde de başarılı olduğu ve halen söz konusu rekorları elinde bulundurduğu tartışmasızdır. Ülkemizi dünya çapında milli forma ile saygın biçimde temsil eden müvekkilimizin yaptığı iş ve ulaştığı başarılar dışında anılmasına sebep olacak biçimde yapılan açıklamaları üzüntü ile karşıladığımızı, sporcu etik ve ahlakı ile bağdaşmayan bu tutuma karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu saygılarımızla arz ederiz.

DERYA CAN vekilleri

Av. Fırat YAĞCI- Av. Tuba AYDEMİR