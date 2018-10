Kadınlarda kırılan rekoru İtalyan ve Ukraynalı sporcular paylaşırken, erkekler kategorisindeki rekor Rus sporcudan geldi. İtalyan Alessia Zecchini ve Ukraynalı Natalia Zharkova, paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde 70 metreye dalış yaparak kadınlarda yeni dünya rekoru kırdı. Eski dünya rekoru, 65 metrelik derecesiyle Zharkova’ya aitti.

Bugün yapılan sabit ağırlık (CWT) branşında erkeklerde Rusya’dan Alexey Molchanov 123 metrelik dalışını başarıyla gerçekleştirerek, kendisine ait 122 metrelik rekoru geçip, yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Bugün alınan sonuçlarda, paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde kadınlarda İtalyan Alessia Zecchini ve Ukraynalı Natalia Zharkova, 70 metreye dalarak birinciliği paylaştı. 66 metre dalışıyla Japon Sayuri Kinoshita üçüncü sırada yer aldı.

Paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde erkeklerde Polonyalı Mateusz Malina 78 metreyle birinci, İtalyan Michele Guirgola 76 metreyle ikinci ve Fransız Remy Dubern de 75 metreyle üçüncü oldu.

Milli Takım'ndan Yaren Türk Yaren paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışlarında 53 metreye dalarak, Türkiye rekoru kırdı. Önceki rekor, 50 metreyle Şahika Ercümen’e aitti.

Derya Can Dünya üçüncüsü oldu

Bugünkü sabit ağırlık (CWT) branşı kadınlar kategorisi yarışlarında milli sporcu Derya Can, 85 metreye başarılı bir dalış gerçekleştirerek dünya üçüncüsü oldu. Can, bu derecesiyle, yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Derya Can, 82 metrelik eski rekorunu, 4 gün önce sona eren CMAS-TSSF 2. Serbest Dalış ‘Kaş Başka’ Open Yarışları’nda kırmıştı.

Yarış sonunda konuşan Derya Can, “Dalmadan önce heyecanlıydım, dalış başladığında rahatladım. Çıkışta bacaklarım kuvvetli olduğu için rahat oldu benim için. İki çocuğumu taşımak için iyi bir antrenman oldu benim için” dedi.

TSSF Başkanı Özen: “Yeni Rekorlar Bekliyoruz”

Devam eden yarışma ve rekorlarla ilgili kısa bir açıklama yapan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, “Kaş Belediyesi'nin de desteğiyle yeni dünya rekorlarını bütün dünyaya Türkiye’den duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar, şampiyonanın ilk rekorları. Rekor kıran İtalyan, Ukraynalı ve Rus sporcuları, antrenörlerini tebrik ediyorum. Yarışmaların bitmesine daha iki gün var. Eminim, iki ayrı disiplinde yine rekorlara tanıklık edeceğiz” diye konuştu.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında gerçekleşen CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’nda 28 ülkeden 79 sporcu yarışıyor. Sabit ağırlık çift palet (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşlarında devam edecek yarışlar 6 Ekim cumartesi günü sona erecek.

Dünya Şampiyonası’nda yarışan Serbest Dalış Milli Takımı Aris Moukas ve Bilge Çingigiray’ın antrenörlüğü ve Özgür Alemdar’ın idari direktörlüğünde Derya Can, Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük’ten oluşuyor.