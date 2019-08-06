Derviş Gökhan Güney: ’Hakem bizden özür diledi!’

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda, hatalı hakem kararıyla İspanya’ya 57-53 yenilerek gümüş madalya kazanan Türk Milli Takımımız yurda döndü. İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan Ay-Yıldızlılar’ın başantrenörü Derviş Gökhan Güney, “Final maçının heyecanından olsa gerek bazı hatalardan dolayı kazanamadık. Avrupa ikinciliği de iyi derece ama şampiyon olamadığımız için üzülüyoruz. Normalde hakem kararları hakkında çok konuşulmazdı. Maçtan sonra maçın hakemi geldi ve bizden özür diledi. ’Yanlış yaptığını, yanlış gördüğünü’ söyledi” ifadelerini kullandı.

‘Bahanelere sığınmıyoruz’

“Çok kritik bir hataydı. Hata yapmasa, son hücumda top bize geçmiş olacaktı” diyen Güney, “Maçın içinde olabiliyor böyle hatalar. Biz bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Bizim yaptığımız hatalar nedeniyle kaybettik” diye konuştu. Takım kaptanı Mustafa Kurtuldum da, “Son toplarda hata yaptık. Hakem hatalarına gelmeden önce bizim de hatalarımız oldu” yorumunu yaptı.

Hidayet Türkoğlu: Bu utanç verici

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, final maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi. Türkoğlu, “Bu, FIBA için gerçekten bir utanç. Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldı. Bu, affedilemez. FIBA Avrupa için bu hakem yönetimi utanç verici” diye yazdı.