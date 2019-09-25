Derrick Williams: Şampiyonluk için geldim

Röportaj: Orçun Konaklılar

‘Coach Obradovic çok tutkulu’

“Yeni sezon öncesi en önemli beklentim sadece kazanmak. Mümkün olduğunca fazla maç kazanmak istiyoruz. Yine Final-Four’da finali, şampiyonluk maçını oynamayı hedefliyoruz. Buraya gelirken beklentilerin ne derece yüksek olduğunu biliyordum fakat bir oyuncu olarak bu yazı çok çalışarak geçirdim. Kazanmak için çalışacağız ki, ben de bunun için buradayım. Hazırlık döneminin başından beri coach Obradovic’le çalışma fırsatı buldum. Bu oyuna yönelik büyük bir tutkuya sahip. Detaylara çok dikkat ediyor. Her zaman yanınızda ve kazanmak için çabaladığınızı görmek istiyor. Takım olarak sakatlık sorunları yaşamadan bir arada olup birlikte oynadığımızda keyif almak ve kazanmak onun yönetiminde çok daha mümkün.”

‘NBA’i şu an düşünmüyorum’

“Uzun yıllar NBA’de oynadım. NBA’de oynamak her zaman aklımda olan bir şey. Bu çocukluğumdan beri istediğim, aklımdan çıkmayan bir durum. Orada oynamış olsam da şimdi buradayım ve şu anda hedeflerim arasında oraya dönmek gibi bir durum yok. Şu an tüm hedeflerim burada. Şu anki hedeflerim takım arkadaşlarımla burada olmak ve burada kupalar kazanmak. Tek isteğim bu.’

'İstanbul'dan çok etkilendim'

“İstanbul’dan şu ana kadar çok etkilenmiş durumdayım. İnanılmaz. Gerçekten olağanüstü bir şehir. Bayern forması giyerken ilk olarak geçtiğimiz yıl Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Fenerbahçe Beko ile oynamak için buraya gelmiştim ve gerçekten harikaydı. Harika insanlar, muhteşem bir kültür, olağanüstü yemekler... İsteyebileceğiniz her şey var. Bulunduğum en iyi şehir diyebilirim.”

'Farklı ülke müthiş olur'

‘ABD dışında uluslararası bir milli takımda forma giymek elbette müthiş olur. Bobby Dixon daha önce Türkiye için oynamıştı. Milli takımlar düzeyinde oynamak her sporcu için ilgi çekici bir durum. Geride kalan Dünya Kupası’nı izlediğimde de farklı ülkelerle, farklı takımlarla oynamak oldukça ilgi çekiciydi. Hoş bir durum.”