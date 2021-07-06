Derin Toparlak: Pes etmedim ve altın madalyaya ulaştım

Türkiye’nin büyükler paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde eden Derin Toparlak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Milli sporcu Derin, "Sözünü verdim, yaptım, altın madalyayı aldım. Sevinçliyim, gururluyum, bayrağımızı göndere çektirdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Zorlu bir antrenman sürecinden geçtiklerini belirten Derin, "Pandemi nedeniyle uzun bir süre su antrenmanlarımı yapamadım. Yurt dışındaki rakiplerim çalışırken ben çalışamadım ama kararlılığım ve inancım sayesinde asla pes etmedim. Devam ettim ve altın madalyaya ulaştım. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.