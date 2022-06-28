Longines Global Champions Tour'un 17 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında İsveç'in başkenti Stokholm'de düzenlenen engel atlama yarışmaları kapsamında Pazar günü koşulan 1.50m yüksekliğindeki Equestrian Stockholm yarışmasında Milli Sporcumuz Derin Demirsoy Elzas isimli atı ile birinci oldu.

Demirsoy, zamana karşı koşulan prestijli yarışmayı (Speed Class) 59.92 saniyede hatasız bitirerek birinci olan Demirsoy, Henrick Von Eckermann, Scott Brash, Bertram Allen gibi dünyaca ünlü binicileri geride bırakarak kupanın sahibi oldu ve İstiklal Marşı’nı dinletti.

Longines Global Champions Tour nedir?

2006 yılında koşulmaya başlanan Longines Global Şampiyonlar Turu (LGCT), dünya çapında her yıl düzenlenen 15 tura kadar yarışmadan oluşan önde gelen bireysel engel atlama gösteri serisidir. FEI Engel Atlama Dünya Sıralaması'ndaki en iyi 30 biniciyi bir araya getirmektedir.



