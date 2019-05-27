Derin Baytur, yelkende Avrupa dördüncüsü

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Hyeres kentinde düzenlenen Laser 4.7 Avrupa Şampiyonası’nda genel klasmanda 24’üncü sırayı alan Derin Baytur, 16 yaş altı kategorisinde Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

267 sporcunun katıldığı şampiyonada erkekler kategorisinde Alican Uğurlu (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 10. olurken, Umut Eyiparmak (Turgutreis Yelken Kulübü) 15’inci, Batu Özonur (B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi) 16’ncı, Uygar Kızılkaya (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 18’inci, Tarhan Öğütcü (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 43’üncü, Cem Boren Koçer (İstanbul Yelken Kulübü) 51’inci, Arda Göreci (İstanbul Yelken Kulübü) 54’üncü ve Ali Berk Birer (İstanbul Yelken Kulübü) 75’inci sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde 130 sporcu arasından Zülal Alev Erkan (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü) 23’üncülüğü elde ederken, İrem Sütlü (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü) 40’ıncı oldu.

Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen Laser Radial Avrupa Şampiyonası’nda ise Galatasaray’dan olimpik milli sporcu Ecem Güzel 11’inciliği, Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Nazlı Çağla Dönertaş da 22’nciliği elde etti.

Porto’da yapılan Laser Standart Avrupa Şampiyonası’nda da Alp Rodopman (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 32’inci, Alp Baltalı (İstanbul Yelken Kulübü) 69’uncu, Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 71. ve Mehmet Duran Dinç (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) ise 73. sırada yer aldı.

AA