Dereotu Zayıflatır Mı? Dereotu İçin Bilinmesi Gerekenler Ve Tavsiyeler

Sağlık açısından önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkan dereotu, sindirim sistemi başta olmak üzere pek çok noktaya katkı sağlamaktadır. Özellikle sofradan eksik edilmemesi gereken bu özel bitki, zayıflama konusunda diyetisyenlerin en önemli besin kaynakları arasında yer almaktadır.

Dereotu Zayıflatır mı?

Kilo vermek isteyen pek çok insan dereotunun zayıflama açısından sağladığı etkiyi merak ediyor. Elbette doğrudan zayıflatma gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat yemekten yaklaşık olarak 15 dakika önce kıyılmış 1 yemek kaşığı dereotu tüketilirse, sofradan daha erken kalkma imkanı elde edebilir.

Zira dereotu yendikten 10 veya 15 dakika sonra tokluk hissi oluşur. Böylece diyet çok daha kolay şekilde ele alınabilir. Yani diyet listesine bağlı kalmak istiyorsanız, yemeklerden 10 veya 15 dakika önce bir kaşığı kıyılmış dereotu tüketmeniz önemli bir katkı sağlayacaktır.

Zayıflamak İçin Dereotu Nasıl Tüketilebilir?

Dereotu pek çok farklı yemek içerisinde en fazla tüketilen bitkiler arasında yer alır. Özellikle zayıflama olanağı sağlayan dereotu aynı zamanda sağlık açısından pek çok fayda teşkil ediyor. Salatalar başta olmak üzere et ve balık ile beraber çorbalarda tüketilebilir. Eğer yemekten önce tüketmek istiyorsanız bir yoğurt içerisine ekleyebilir ya da salata ile beraber yiyebilirsiniz. Lezzet açısından da önemli bir besin kaynağı olması nedeniyle dereotu rahatlıkla tüketmek mümkün.

Dereotu İçin Bilinmesi Gerekenler

Dereotu hakkında bilinmesi gereken en önemli unsurlardan biri şüphesiz sağladığı faydalardır. Özellikle sağlık açısından önemli bir tüketim deposu olduğunu söylemek mümkündür. Peki sunduğu faydalar nelerdir?

- Hazmı kolaylaştırır.

- Gaz giderici bir etkisi vardır.

- Bağırsakları yatıştırıcıdır.

- Karın ağrılarını giderir.

- İdrar yapamama sorunlarına çözüm üretir.

- Kalsiyum deposudur.

- Magnezyum ve potasyum açısından kemik sağlığına önemli oranda katkı teşkil eder.

- Zayıflamak için ciddi oranda katkı sağlar.

- Antioksidan deposudur.

- Kan şekerini düşürür.

- Emziren anneler için süt desteği katkısı sunar.

Tüm bu özellikleri nedeniyle mutlaka farklı yemeklerde düzenli olarak dereotunun tüketilmesi gerekir.

Dereotu Hakkında Tavsiyeler

Dereotu bitkisel kaynaklı olarak en faydalı yiyecekler arasında yer almaktadır. Tek başına tüketilebileceği gibi özellikle farklı yemekler ve salatalara muhteşem bir lezzet katmaktadır. Keskin ve hoş bir kokusu bulunur.

Dereotu için verilecek en önemli tavsiye kilo verme konusundadır. Zayıflama konusunda ele alınacak diyete ciddi bir katkı sağlar. Bunu gerçekleştirmek adına yemeğe oturmadan yaklaşık olarak 15 dakika önce dereotu tüketilmesi yeterlidir. Kıyılmış bir kaşık dereotu ile beraber tokluk hissi oluşur. Böylece daha az yemek hissi elde edersiniz. Kendinizi yormadan birbirinden farklı diyetleri bu şekilde çok daha kolay yerine getirmeniz mümkün.

Açlık Krizinin Önüne Geçen Dereotu

Antioksidan özelliğiyle hücre yenilemesine olanak tanıyan dereotu, cildin daha pürüzsüz ve genç görünmesine önemli oranda katkı sağlar. Özellikle serbest radikallerle savaşır ve hücre onarımı noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder.

Böylece toksinlerden ve serbest radikallerden arınmış olan beden, hızlı ve kolay şekilde kilo verme olanağı elde eder. Diğer yandan dengeli kan şekeri sayesinde açlık krizinin önüne geçer. Bu sayede kişiyi tok tutarak kilo almasına önlem sağlar.