Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı!

tv100'ün haberine göre; Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı.

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

İşletmeci Baran Tınaz'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz ay hakkında merak edilenleri yanıtlayan 23 yaşındaki güzel, özel hayatına dair çok sayıda soru almıştı.

Manken ve oyuncu Deren Talu, “Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun?” şeklindeki soruya, “Hayır” cevabını vermekle yetinmişti.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, Kasım 1996 yılında Abd’de dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı.