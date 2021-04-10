Bir dönem A Milli Takım, Fenerbahçe , Galatasaray ve Bursaspor formaları da giyen Colin Kazım, Nottingham Forest karşılaşması sonrası sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı uğramıştı. Derby County'nin Norwich City'yi konuk ettiği maçın öncesi tüm takım bir arada yer aldı ve son dönemde ülkede artan ırkçı hareketleri protesto etti.

Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise; "Bu kabul edilemez. Devam edemez. Gururla bir arada duruyoruz. Her zaman." notuna yer verildi