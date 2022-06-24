İngiliz futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Wayne Rooney, İngiltere Championship'te küme düşen Derby County'deki teknik direktörlük görevini bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada Wayne Rooney'nin bugün takımdaki görevinden alınmak istediğini bildirdiği belirtildi.

Rooney ayrılığı hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Bugün kulüpten ayrılma zamanımın geldiğine dair kararımı bildirmek için yöneticilerle görüştüm. Adil olmak gerekirse, kararımı değiştirmek için çok uğraştılar ama kararımı verdim. Kulüpte hem inişli hem de çıkışlı duygularla dolu geçirdiğim zamanlar oldu. Ancak bu mücadeleden keyif aldığımı söylemeliyim. Kişisel olarak, kulübün şimdi taze enerjiye sahip ve son on sekiz ayda meydana gelen olaylardan etkilenmeyen biri tarafından yönetilmesi gerektiğini hissediyorum. Derby'deki zamanımı büyük bir gurur ve sevgiyle hatırlayacağım ve tüm ekibe, oyunculara ve tabii ki taraftarlara inanılmaz destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Sizi asla unutmayacağım ve hepinizi yakın gelecekte ve daha mutlu zamanlarda tekrar görmeyi umuyorum."

Ekonomik olarak sorunlar yaşandı

Ekonomik olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle 21 puanı silinen Derby County, 34 puana çıkabilmiş olsa da kümede kalmayı başaramamıştı. Futbolculuk kariyerinde en son Derby forması giyen Rooney, Kasım 2020'de geçici antrenör olarak göreve başlamış sonrasında Ocak 2021'de teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Rooney yönetiminde Derby, 49 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 maplubiyet aldı.



