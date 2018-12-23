Derbiyi Mustafa Cengiz ve Ali Koç birlikte izledi

Kulüp başkanları Ali Koç ve Mustafa Cengiz, Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisini protokol tribününde beraber takip etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti.
Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.
Fenerbahçe taraftarından yoksun
Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde taraftarından yoksun kaldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisini kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca salonda takip edemedi.
AA