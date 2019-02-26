Derbinin yıldızı Gökhan Gönül gole sevinmedi!
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş’a transfer olup şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, dün akşamki derbinin yıldızlarından biriydi. Tecrübeli savunmacı, ilk golde Vida’nın ceza sahası içinde yaptığı ortaya bomboş durumda iyi vurdu ve takımını öne geçirdi. İkinci gol öncesi verilen penaltı kararında da, faulü alan kişi Gökhan’ın ta kendisiydi. Böylece maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Gökhan Gönül, 90 dakika boyunca müthiş bir efor sarf etti.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada Gökhan Gönül'ün ayağından geldi. Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
Beşiktaş'a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe'den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.
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