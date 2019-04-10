Derbinin kaderi Nabil Dirar

Fenerbahçe hayal kırıklıklarıyla geçen sezonu Galatasaray derbisinde telafi etmek istiyor. Bu sezon tüm hedeflerden erken kopan ve şu anda ligde küme düşme hattında bulunan sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki derbide 3 puan alarak önemli bir başarı elde etmeyi amaçlıyor.

Hem 1999’dan beri devam eden 20 yıllık seriyi sürdürmek isteyen Fenerbahçe hem de taraftarlarının gönlünü kazanmak istiyor. Bu doğrulturdan planlarına yapan Fenerbahçe’de Nabil Dirar ismi ön plana çıkıyor.

Ersun Yanal göreve geldikten sonra affedilen ve kadronun değişilmezi olan Dirar, derbide de önemli bir rol alacak. Tecrübeli oyuncu, Yanal tarafından hücumun ana noktası olarak belirlenecek.

Son haftalarda sağ kanadı çok etkili kullanan 33 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılılara karşı da hücumda yükü çekecek. Özellikle sağ beke geldiğinde çok etkili olan Dirar, Ankaragücü ve Beşiktaş maçlarında skorun çevrilmesinde öne çıkmıştı.

Geniş alanda oynamayı seven deneyimli yıldız, sağ beke geçtiği maçlarda da aktif bir hale bürünüyor. Buna göre, en iyi maçları olan Beşiktaş ve Ankaragücü karşılaşmalarında Dirar zirve yaptı.

Yanal’ın hamlesiyle sağ beke gelen Dirar, 5 hücum ortası, 5 kilit pas ve yüzde 85’e varan isabetli pasıyla göze çarptı. Faslı oyuncu ayrıca ortalama 3 şut girişimiyle de gözlerden kaçmadı. Galatasaray karşısında da formsuz olan Mauricio Isla yerine Dirar’ı sağ beke çekme düşüncelerinin bile konuşulduğu teknik ekipte farklı bir plan aranıyor. Son maçlarda yapılan analizlerde de sağ kanattan hep daha üretken ve aktif olan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray önünde de bu gücünü kullanmaya çabalayacak.

Esas yeri sağ bek

Nabil Dirar kariyeri boyunca sağ bek ve sağ kanat arasında gitmesiyle dikkat çekti. Ancak Faslı futbolcunun en üretken yeri sağ bek oldu. Monaco ve Club Brugge dönemlerinde sağ bekteki etkisiyle öne çıkan Dirar, Fas Milli Takımı’nda da hep burada kullanıldı.

Fas Teknik Direktörü Herve Renard da tecrübeli oyuncuyu her davet ettiğinde sağ bekte görevlendirdi.

(Milliyet)