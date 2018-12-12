Derbinin galibi Galatasaray

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'uncu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi ile sona erdi.

Haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 24-26, 25-18, 25-23, 21-25 ve 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, 10. maçında 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 7. kez yenildi.

Maça Venno’nun etkili ataklarıyla başlayan Galatasaray, teknik molasını 12-11 önde kapattığı seti 26-24 kazandı.

İkinci sete daha iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, teknik molayı 12-8 önde geçtiği sette farkı korudu. Seti 25-18 alan Fenerbahçe, skoru 1-1 yaptı.

Çekişmeli geçen üçüncü sette sarı-kırmızılı takım teknik molayı 12-11 önde geçti. 20-20’de skora denge getiren Fenerbahçe, seti de 25-23 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette ev sahibi Fenerbahçe teknik molayı 12-11 önde kapatmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 19-19’da skoru eşitleyen Galatasaray, seti 25-21 kazandı ve skora yeniden denge getirdi: 2-2.

Final setine etkili başlayan Fenerbahçe’nin basit hatalarından yararlanan Galatasaray, seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Arhavi Belediyesi - Jeopark Kula Belediyesi: 3-0 (25-14, 25-13, 25-22)

İstanbul BBSK - İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1 (25-18, 25-18, 23-25, 25-23)

Tokat Belediyesi Plevne - Halkbank: 3-1 (20-25, 26-24, 25-23, 25-20)

Arkas Spor - Maliye Piyango: 3-1 (25-17, 23-25, 25-21, 25-22)

Ziraat Bankası - İnegöl Belediyesi: 2-3 (25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19)