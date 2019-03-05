Derbinin galibi Clippers

Batı Konferansı’ndaki derbi mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 113-105 mağlup etti.

05 Mart 2019, Salı 10:27
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Derbinin galibi Clippers

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Batı Konferansı’ndaki Los Angeles derbisinde ise Clippers, konuk olduğu Lakers’ı 113-105 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.

Bu sezon 37. kez kazanarak play-off’a kalma yolunda avantaj yakalayan Clippers’ta Danilo Gallinari 23 sayı ve 6 ribaunt, Lou Williams 21 sayı, Montrezl Harrell ise 14 sayı ve 11 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 34. mağlubiyetini alan Lakers’ta LeBron James 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Rajon Rondo da 24 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

NBA’de yarın 6 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 127-88

Miami Heat-Atlanta Hawks: 114-113

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 104-103

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-105

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 112-115

Sacramento Kings-New York Knicks: 115-108

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 105-113

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