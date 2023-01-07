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Derbinin en değerlisi: Mauro Icardi!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 6 milyar 260 milyon TL.

07 Ocak 2023, Cumartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Derbinin en değerlisi: Mauro Icardi!

Spor Toto Süper Lig ’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.

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Aslan’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Mauro Icardi olacak

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira’nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson’un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor. Fenerbahçe’de ise 15 milyon Euro ile Macar futbolcu Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Diego Rossi’nin 14 milyon Euro ve Altay Bayındır’ın da 13 milyon Euro piyasa değeri var.(İHA)

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