Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Sahadan 64-49'luk skorla galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekip mücadelenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile rakibine göndermede bulundu.

Futbolda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta gol atan Miguel Crespo'nun gol sevincine atıfta bulunan Sarı-Lacivertli ekip paylaşımında, "Her zaman her yerde en büyük Fener" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:







