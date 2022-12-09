Derbilerin tarihleri belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray

20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yaşanan Dünya Kupası heyecanı nedeniyle liglere ara verilmişti. İlk kez Ortodoğu ülkesinde düzenlenen dev turnuva her zaman yaz aylarında organize edilirken, ev sahibi Katar'daki hava sıcaklıkları nedeniyle tarihte ilk kez kış takviminde gerçekleştirildi.

Dünya Kupası heyecanı çeyrek final etabıyla devam ederken, Süper Lig'in de 15, 16, 17 ve 18. haftalarının fikstürü belli oldu. Süper Lig, 23 Aralık Cuma günü Ümraniye-Başakşehir, Antalya-Ankaragücü karşılaşmalarıyla geri dönecek.

Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması oynanacak.

Öte yandan 18. haftadaki Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması da pazar günü 19.00'da başlayacak.

İşte fikstürler: