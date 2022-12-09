Derbilerin tarihleri belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray
Dünya Kupası 18 Aralık'ta sona erecek, 23 Aralık'ta ise Süper Lig yeniden başlayacak. Cuma günü Ümraniye-Başakşehir, Antalya-Ankaragücü karşılaşmalarıyla geri dönecek Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin tarihleri de belli oldu. 20.00 olan başlangıç saatleri de eskisi gibi 19.00'a alındı.
20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yaşanan Dünya Kupası heyecanı nedeniyle liglere ara verilmişti. İlk kez Ortodoğu ülkesinde düzenlenen dev turnuva her zaman yaz aylarında organize edilirken, ev sahibi Katar'daki hava sıcaklıkları nedeniyle tarihte ilk kez kış takviminde gerçekleştirildi.
Dünya Kupası heyecanı çeyrek final etabıyla devam ederken, Süper Lig'in de 15, 16, 17 ve 18. haftalarının fikstürü belli oldu. Süper Lig, 23 Aralık Cuma günü Ümraniye-Başakşehir, Antalya-Ankaragücü karşılaşmalarıyla geri dönecek.
Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması oynanacak.
Öte yandan 18. haftadaki Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması da pazar günü 19.00'da başlayacak.
İşte fikstürler: