Derbilerin takımı Fenerbahçe

Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Sarı- Lacivertliler, tıpkı Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a karşı yaptığının bir benzerini, bu kez Vodafone Park’ta yeni bir tarih yazarak başardı. Sezonun ilk yarısında 2 Kasım 2018’deki Galatasaray mücadelesinde ev sahibi, Ryan Donk ve Linnes’in golleriyle 2-0 öne geçti.

'Fark açılır' derken...

İşte o anlarda Cim Bom’un taraftarı, “Oley, oley” tezahüratları yapıp, zaten kötü durumda olan Kanarya karşısında farkın artmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı ve önce Valbuena, sonra Jailson’la puanı kapmayı başardı. Dün de Kara Kartal, 3-0 ilk yarıyı önde kapadığında, farkın açılması beklenirken, tam tersi oldu. Zajc’la perdeyi açan Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar’la maçı 3-2’ye getirdi. Hasan Ali’nin müthiş füzesi, maçı 3-3’e getirirken, konuk ekip galibiyeti getirecek pozisyonları da yakaladı ve 90 dakika sonunda adeta kazanan taraf gibi oldu.