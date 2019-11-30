Derbilerin kralı Ünal Karaman

Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman büyük maç karnesi ile dikkat çekiyor...

2018-2019 sezonu başında Trabzonspor’da göreve başlayan tecrübeli hoca, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 8 maçta sadece bir kez kaybetti. Deneyimli çalıştırıcı, tek yenilgisini geçen sezon Galatasaray’a karşı 3-1’lik skorla aldı.

Dev karşılaşmalarda kolay kolay bileği bükülmeyen başarılı teknik adam, 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadelede ise rakipleri ile yenişemedi.

Terim, Güneş ve Avcı..

Ünal Karaman, Trabzonspor’un başına geçtiği günden bu yana büyük maçlarda en çok puan toplayan teknik direktör oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 8 maçta Bordo-Mavililer’e tam 15 puan kazandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise iki sezonda çıktığı 8 dev karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 9 puan topladı.

Fener kazanamadı

Beşiktaş’ta ise geçen sezon Şenol Güneş, bu sezon ise Abdullah Avcı toplamda 8 büyük maçta 9 puan toplayabildi. Fenerbahçe’de ise Cocu, Koeman ve Ersun Yanal üçlüsü 8 maçta galibiyet alamadı, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı- Lacivertliler bu süreçte sadece 7 puan topladı.