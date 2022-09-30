Kara Kartal'ın yıldızı Dele Alli, Fenerbahçe maçında takımının en büyük kozu olacak. Tottenham forması giydiği dönemde 24 derbi maçında 8 gol ve 4 asist üreten İngiliz futbolcuya, Valerien Ismael çok güveniyor.

Derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş 'ta gözler Dele Alli'de olacak. Kara Kartal'ın hocası Valerien Ismael de oyuncusuna bir hayli güveniyor. Ismael, özellikle taktik çalışmalarda orta alanda İngiliz oyuncu ile topun sık sık buluşturulmasını istedi. Sakatlık sonrasında büyük çıkış yakalayan 26 yaşındaki futbolcu, idmanlarda ortaya koyduğu performans ile de teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-Beyazlı kariyerinde 2 maçta 1 gol atan Dele Alli, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giydiği dönemde de kritik maçlarda göz doldurmuştu.





Londra'da durdurulamadı!

Londra derbilerinde Chelsea ile 12 maça çıkan yıldız orta saha, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Alli, Arsenal'e ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, derbilerde 24 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de gol pası verirken, 12 gole katkıda bulundu. Bu paralelde Dele Alli, derbide takımının en önemli kozu olacak.

'Ona henüz fırsat verilmedi'

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu. Robinson'un sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Benim düşünceme göre, Alli'ye henüz adil bir fırsat verilmedi. Dele Alli, kulübede ne kadar oturursa, güveni o kadar kötü olur. Buradan gitmesi ve Türkiye'de oynaması ona yardımcı olacaktır. İngiliz medyasının ilgisinden uzak olacak. Everton, gelişmeyeve farklı bir şekilde oynamaya başlarsa, Dele Alli için Goodison Park'ta bir yer olacaktır. Dele Alli, birinci sınıf bir futbolcu. Bir gecede kötü bir futbolcu olamazsınız."