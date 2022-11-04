Derbide tek hedef üç puan

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar derbiden galip ayrılarak Dünya Kupası arasına kadar puan kaybı yapmak istemiyor.

GALATASARAY'IN İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü.

Cimbom; Gaziantep FK'yı 2-1 ve Konyaspor'u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor'a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

14 GOLÜN DÖRDÜ GOMIS'TEN

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Emre Taşdemir'in de 1’er golü bulunuyor.

Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig’de bu sezon attığı 14 gole karşın kalesini 9 gole kapatamadı.

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Aslan'da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezaları sona erdi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını yapılan itirazlar üzerine TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya indirdi.

Boey ile Abdülkerim, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Fernando Muslera, derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş derbisine sarı-kırmızılı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbi için satışa çıkan biletler kısa bir sürede tükendi.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEF MAÇI

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta tek hedef 3 puan. Şenol Güneş’in öğrencileri, bu maçı kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bütün planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. İlk 6 sıra içindeki takımlar arasında Adana Demirspor ile birlikte şu ana kadar bay geçmeyen Beşiktaş, rakiplerine göre 1 maç fazla oynamış durumda. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, Galatasaray derbisini kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.

CENK-WEGHORST İKİLİSİ İLK 11'DE

Bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında alınan 5-2’lik galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmayan Şenol Güneş, hafta içinde birçok futbolcuyla birebir toplantılar yaparak isteklerini iletti.

Son maçta 4 gole imza atan Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisi, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.

DEPLASMANDA KAZANAN TEK HOCA

Nef Stadı'nda 12 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu 2 galibiyeti de Şenol Güneş döneminde elde etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-kırmızılı deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, o sezonlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.

GÜNEŞ'İN BURUK'A KARŞI YENİLGİSİ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a karşı bugüne kadar kaybetmedi. Güneş, Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde Okan Buruk’un hocası olduğu Gaziantepspor’u ligde 2 maçta da mağlup etti.

Daha sonra Beşiktaş’ın başına geçen Güneş; Sivasspor, Akhisarspor ve Rizespor’u çalıştıran Okan Buruk’a karşı oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şenol Güneş’in takımları bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

GHEZZAL VE ATIBA YOK

Dev maç öncesinde Beşiktaş’ta 2 isim forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson, Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Şenol Güneş’in, Galatasaray karşısına, Ümraniyespor maçındaki 11’ine yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Kalede Mert Günok, savunmada ise Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku görev alacak. Orta sahada dirençli bir ekiple mücadele etmek isteyen Güneş; Josef, Gedson, Salih Uçan 3’lüsüne forma verecek.

Hücumda Cenk-Weghorst ikilisiyle mücadele etmeyi planlayan Güneş, son forma konusunda ise 3 aday arasında kaldı. Dele Alli, Redmond ya da N’Koudou 3’lüsünden birisini sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli futbolcu, yedek kulübesini de zengin tutmak istiyor. (İHA)