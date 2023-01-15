Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 11’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye sarı-kırmızılı ekip, Handan, Berna, Li Jiayue, Milica, İlayda, Ebru, Ecem, Derya, Birgül, Kristina ve Yağmur ilk 11’iyle çıkarken, Fenerbahçe'nin ilk 11'i Ezgi - Nazlıcan, Yaşam, Nina, Busem, Meryem, Coleman, Cansu Gürel, Dembele, Faustina ve Marcano'dan oluştu.

Derbide Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3'üncü dakikada Yağmur ve 62'nci dakikada Ebru kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükselterek haftayı 2'nci sırada kapattı. Fenerbahçe ise 22 puanla 3'üncü sırada kaldı.