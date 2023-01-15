MENÜ

Derbide kazanan Galatasaray! Galatasaray Petrol Ofisi 2-0 Fenerbahçe Petrol Ofisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 11’nci hafta karşılaşmasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni 2-0 mağlup etti.

15 Ocak 2023, Pazar 20:08 Son Güncelleme:
- A +
Derbide kazanan Galatasaray! Galatasaray Petrol Ofisi 2-0 Fenerbahçe Petrol Ofisi

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 11’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye sarı-kırmızılı ekip, Handan, Berna, Li Jiayue, Milica, İlayda, Ebru, Ecem, Derya, Birgül, Kristina ve Yağmur ilk 11’iyle çıkarken, Fenerbahçe'nin ilk 11'i Ezgi - Nazlıcan, Yaşam, Nina, Busem, Meryem, Coleman, Cansu Gürel, Dembele, Faustina ve Marcano'dan oluştu.

Resim

Derbide Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3'üncü dakikada Yağmur ve 62'nci dakikada Ebru kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükselterek haftayı 2'nci sırada kapattı. Fenerbahçe ise 22 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Resim

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...