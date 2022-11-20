Derbide kazanan Fenerbahçe Opet!

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı.

Zorlu derbiyi Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı. Bu sonuç ile Galatasaray HDI Sigorta, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Opet ise 6 maçta 4. galibiyetini aldı.

Derbide en skorer isim: Arina Fedorovstseva oldu

Maçın en skorer ismi Arina Fedorovstseva oldu. Arina maçta 17 hücum sayısı, 2 ace, 1 blok sayısı ile toplamda 20 sayı üretti.

Sarı lacivertlilerin en skorer ikinci ismi ise Anna Lazareva oldu. Lazareva 11 hücum sayısı, 1 blok sayısı ile maçı tamamladı.

Galatasaray HDI Sigorta'da Anthi Vasilantonaki 17 sayı kaydetti

Sarı kırmızılı ekipte ise Anthi Vasilantonaki takımının en skorer ismi oldu. Anthi 17 hücum sayısı üretti.



