AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 15. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’ya konuk oldu. Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.

Maça Ter Maat’ın smaç servisleriyle etkili başlayan Fenerbahçe, Galatasaray’ın kolay oyun kurmasına izin vermedi. Teknik molaya 12-4 önde gelen sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19 aldı.

İkinci set karşılıklı sayılarla geçerken, teknik molaya Galatasaray 12-10 önde girdi. Uzun süre geriden takip eden sarı-lacivertli ekip, 22-22’de skoru eşitledi. Kalan bölümde avantajı ele alan konuk takım, seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla sürdü. Etkili servis atarak üstünlük sağlayan Fenerbahçe, Ter Maat’la skor üreterek seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 14. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. kez yenildi. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında sahasında 3-0 kaybettiği maçın rövanşını almış oldu.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Rossard, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 19-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 98 dakika (30, 35, 33)