Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başladı. İki ezeli rakip; Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren finalin ilk maçını Kanarya kazandı. Saha avantajını elinde bulunduran Sarı-Lacivertliler evinde ağırladığı Galatasaray'ı maçın başında yakaladığı skor farkını koruyarak 73-66 mağlup etti. 3 galibiyet alanın şampiyon olacağı seride Kanarya böylece 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı yarın yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Ligde en fazla şampiyonluk kazanan iki ekibin karşılaştığı final serisi öncesinde Fenerbahçe'nin 14, Galatasaray'ın da 13 lig şampiyonluğu bulunuyor.