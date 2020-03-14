Derbide hava nasıl olacak?

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını yağmurlu bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda yüzde 85 ihtimalle yağmur yapması beklenirken, hava sıcaklığının ise 5 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 95 olacak.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.

İHA