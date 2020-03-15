’Derbide hakem konuşulmasın’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Üsküdar’da bir dükkanın açılışına katıldı. Başkan, bu akşam Galatasaray’la oynanacak derbiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kazanmaya gideceğiz. Son maça kadar zirve içinde yer alacağız. Seyirci olmaması devletimizin kararı. Bize uymak düşer. İnsan sağlığının önüne başka bir şey olamaz. Sadece maçın ardından hakem konuşulmasın istiyorum” dedi.