Derbide buruk şölen

Başta Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları olmak üzere Türk futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği derbi geldi çattı. Bir tarafta tarihinin en kötü sezonunda ezeli rakibini yenerek biraz olsun moral bulmak isteyen Sarı-Lacivertliler...

Diğer tarafta şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Kadıköy’deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermeye kararlı olan Cim Bom... Özellikle Fenerbahçe taraftarları, bu derbi için hazırlıklarını günler öncesinden yapmış, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti.

Ancak Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu’nun vefat etmesi, derbi coşkusuna gölge düşürdü. Bu akşam tribünler dolacak ancak şölen havası olması beklenmiyor. Tribünler ‘Sinyor’ Bartu’ya saygısını gösterecek, ilk düdükle birlikte takıma destek başlayacak. Sahada futbolcular, tribünlerde 48 bin Sarı-Lacivertli, ezeli rakipleri karşısındaki 19 yıllık yenilmezlik unvanının devamı için ter dökecek.

Kadıköy'de 2 bin Aslan

Galatasaraylı taraftarlar, müthiş maç öncesi Florya’da toplanacak. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak olan takımlarını tesislerden meşaleler ve tezahüratlarla uğurlayacak. Dev maçı ezeli rakibinin stadında izleyecek olan 2 bin Aslan ise Türk Te lekom Stadı’ndan otobüslerle Kadıköy’ün yolunu tutacak.

Galatasaray taraftarı, şampiyonluk yolundaki en kritik maçta takımlarına tüm güçleriyle destek verecek. 2 bin Sarı-Kırmızılı, Ci m Bom’un sahadan galibiyetle ayrılması halinde ise 19 yıl sonra gelen Kadıköy zaferine statta tanıklık etmiş olacak.