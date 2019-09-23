’Derbide aklımızı kullanmalıyız’

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1- 1’lik beraberliği şu sözlerle değerlendirdi: “Kötü bir ortanın rakibin önüne düşmesi sonrasında golü yedik. Deplasmanda alınan 1 puanın önemini ligin sonunda anlıyorsunuz. Kazanmayı elbette çok istiyorduk. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maçımıza en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Haftaya bizi çok önemli bir derbi bekliyor. Aklımızı iyi kullanarak güzel bir maç çıkarmalıyız.”