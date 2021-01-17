Derbi uzmanı Fatih Terim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 47 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip bu maçlarda 15 galibiyet elde etti. 19 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 13 mücadeleden Aslan mağlup ayrıldı.
Cim Bom'da hedef 500
Tüm resmi maçlarda Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 498 golü bulunuyor. Sarı- Kırmızılı ekip bugün 2 gol daha atması halinde, 500. kez Kartal'ın filelerini havalandırmış olacak
Sınırda 2 isim var!
Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama, Beşiktaş karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, ligde hafta içinde oynanacak olan Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.