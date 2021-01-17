Derbi uzmanı Fatih Terim

Cim Bom'da hedef 500

Tüm resmi maçlarda Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 498 golü bulunuyor. Sarı- Kırmızılı ekip bugün 2 gol daha atması halinde, 500. kez Kartal'ın filelerini havalandırmış olacak

Sınırda 2 isim var!

Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama, Beşiktaş karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, ligde hafta içinde oynanacak olan Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.







