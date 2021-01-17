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Derbi uzmanı Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 47 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip bu maçlarda 15 galibiyet elde etti. 19 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 13 mücadeleden Aslan mağlup ayrıldı.

17 Ocak 2021, Pazar 09:15 Son Güncelleme:
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Derbi uzmanı Fatih Terim

 Cim Bom'da hedef 500

Tüm resmi maçlarda Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 498 golü bulunuyor. Sarı- Kırmızılı ekip bugün 2 gol daha atması halinde, 500. kez Kartal'ın filelerini havalandırmış olacak

Sınırda 2 isim var!

Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama, Beşiktaş karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, ligde hafta içinde oynanacak olan Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.


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