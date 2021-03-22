Spor Toto Süper Lig ’de 31. hafta mücadelesinde dün akşam Beşiktaş ’ın Fenerbahçe ’yi ağırladığı mücadeleye saatler kala iki kulüp arasında sosyal medyada karşılıklı açıklamalar yapıldı. Derbinin VAR hakeminin Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR’da da Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok olacağının açıklanması sonrasında Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, “İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, ‘’VAR’’ olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!” ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma, Siyah-Beyazlı futbolseverlerden büyük destek geldi.

Sert cevap geldi

Erol Kaynar’ın paylaşımı sonrasında Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu da bir açıklama yaptı. Kaynar’ın tweetini alıntılayarak bir mesaj paylaşan Sipahioğlu, “Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!” sözlerini kullandı. Bu açıklamaya da Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük etkileşim geldi.