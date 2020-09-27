Derbi sonrası puan durumu! Süper Lig puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 36 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e çabuk ısınan Karagümrük, Başakşehir'i de avladı ve 7 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, yeni sezonda 3 hafta sonunda 0 gol, 0 puanda kaldı. Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrılırken bu sezon ilk kez kaybetti. Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabera kaldı. 3. haftanın puan durumu ve kalan maçlar haberimizde.
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Lige harika bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti. 7 puana ulaşan Karagümrük, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonluk kupasıyla kapatan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk üç haftasında deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray 'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.
Heyecan cumartesi günü oynanan maçlarla devam etti. Erzurumspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1'le geçerken, ligin flaş takımlarından Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Göztepe ile Gaziantep 2-2 berabere kalırken, günün son maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi, bu sezonki ilk 3 puanını aldı.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Süper Lig'de heyecan pazartesi günü oynanacak Antalyaspor - Denizlispor maçıyla devam edecek.
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Süper Lig puan durumu
1 - Fatih Karagümrük | 7 puan
2 - Alanyaspor | 7 puan
3 - Galatasaray | 7 puan
4 - Hatayspor | 7 puan
5 - Erzurumspor | 6 puan
6 - Göztepe | 5 puan
7 - Fenerbahçe | 5 puan
8 - Konyaspor | 4 puan
9 - Antalyaspor | 4 puan (1 maçı eksik)
10 - Trabzonspor | 4 puan
11 - Beşiktaş | 4 puan
12 - Sivasspor | 4 puan
13 - Kasımpaşa | 3 puan
14 - Kayserispor | 3 puan
15 - Gaziantep FK | 2 puan
16 - Ankaragücü | 1 puan
17 - Gençlerbirliği | 1 puan (1 maçı eksik)
18 - Çaykur Rizespor | 1 puan
19 - Denizlispor | 1 puan (1 maçı eksik)
20 - Yeni Malatyaspor | 1 puan
21 - Başakşehir | 0 puan
Süper Lig 3. hafta programı
Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor
Hatayspor 1 - 0 Kasımpaşa
Göztepe 2 - 2 Gaziantep FK
Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü
Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
Antalyaspor - Denizlispor
Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği