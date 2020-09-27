Derbi sonrası puan durumu! Süper Lig puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Lige harika bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti. 7 puana ulaşan Karagümrük, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonluk kupasıyla kapatan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk üç haftasında deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray 'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.

Heyecan cumartesi günü oynanan maçlarla devam etti. Erzurumspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1'le geçerken, ligin flaş takımlarından Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Göztepe ile Gaziantep 2-2 berabere kalırken, günün son maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi, bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Süper Lig'de heyecan pazartesi günü oynanacak Antalyaspor - Denizlispor maçıyla devam edecek.

Süper Lig puan durumu

1 - Fatih Karagümrük | 7 puan

2 - Alanyaspor | 7 puan

3 - Galatasaray | 7 puan

4 - Hatayspor | 7 puan

5 - Erzurumspor | 6 puan

6 - Göztepe | 5 puan

7 - Fenerbahçe | 5 puan

8 - Konyaspor | 4 puan

9 - Antalyaspor | 4 puan (1 maçı eksik)

10 - Trabzonspor | 4 puan

11 - Beşiktaş | 4 puan

12 - Sivasspor | 4 puan

13 - Kasımpaşa | 3 puan

14 - Kayserispor | 3 puan

15 - Gaziantep FK | 2 puan

16 - Ankaragücü | 1 puan

17 - Gençlerbirliği | 1 puan (1 maçı eksik)

18 - Çaykur Rizespor | 1 puan

19 - Denizlispor | 1 puan (1 maçı eksik)

20 - Yeni Malatyaspor | 1 puan

21 - Başakşehir | 0 puan

Süper Lig 3. hafta programı

Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir

Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor

Hatayspor 1 - 0 Kasımpaşa

Göztepe 2 - 2 Gaziantep FK

Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü

Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

Antalyaspor - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği